Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в Электростали

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В Роспотребнадзоре назвали норовирус причиной отравления 14 школьников в Электростали. Об этом сообщается на официальном сайте управления ведомства по Московской области.

"По данным лабораторных исследований причиной заболевания детей стала норовирусная инфекция", – заявили в Роспотребнадзоре.

Уточняется, что ситуация находится на особом контроле ведомства.

В ходе расследования причин инцидента эксперты отметили, что все заболевшие учились в одном классе. По предварительным данным, заражение норовирусом не связано с питанием в школе, однако исследования проб продуктов, воды в учреждении, а также анализов школьников продолжается.

Согласно последним данным, отравившиеся школьники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в полном объеме. В связи с инцидентом инициирована прокурорская проверка. Расследованием также занимается Следственный комитет РФ.

