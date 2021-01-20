И.о. главы "Буйнакскводоканала" предъявили обвинение после массового отравления горожан

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Следствие предъявило обвинение исполняющему обязанности директора предприятия "Буйнакскводоканал" Абдулвагабу Шарипову после ряда случаев отравления среди жителей Буйнакска. Об этом сообщается на сайте следственного управления.

"Абдулвагабу Шарипову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК РФ ("Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет")", – уточнили правоохранители.

Следствие обвиняет Шарипова в том, что с 31 декабря 2020 по 10 января 2021 года специалист не контролировал обслуживание объектов водоснабжения. Кроме того, питьевая вода не обеззараживалась.

В результате после употребления воды в период с 9 по 18 января в медучреждения Буйнакска обратились более 300 человек с симптомами отравления и острой кишечной инфекции.

Следствие ходатайствовало об аресте обвиняемого. На данный момент расследование инцидента продолжается – идет сбор доказательной базы.

