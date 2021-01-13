Названа предварительная причина отравления жителей Буйнакска

Фото: instagram.com/gorod_buynaksk

Загрязненная питьевая вода могла послужить причиной отравления жителей дагестанского города Буйнакска. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора по республике.

"По предварительным данным эпидрасследования, предполагаемым фактором передачи инфекции явилась загрязненная питьевая вода, подаваемая населению с нарушениями санитарного законодательства", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре сообщили, что всего в Буйнакске зарегистрирован 71 случай отравления, из которых 61 приходится на детей до 17 лет. В больницы доставлены 55 человек.

В настоящее время специалисты проводят полный комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий. Также был усилен контроль за качеством питьевой воды со всех источников, в связи с чем население попросили временно воздержаться от употребления воды из-под крана.

По факту отравления Следственный комитет возбудил уголовное дело. Расследование ведется по статье УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

