Более 150 отравившихся водой выписали из больницы в Буйнакске

18:10
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Более 150 человек, которые ранее отравились водой в дагестанском Буйнакске, выписали из больницы. В настоящий момент в медицинском учреждении остаются почти 50 человек, заявили представители регионального Минздрава на официальном сайте.
"Ситуация со вспышкой острой кишечной инфекции в Буйнакске стабилизируется. Из больницы с выздоровлением выписано более 75% отравившихся – это 153 человека", – уточнили в пресс-службе ведомства.
Сейчас, как поясняется, в стационаре Буйнакской ЦГБ находится 48 человек.
В результате была начата иммунизация горожан. Планируется, что 10 бригад врачей охватят вакцинацией против гепатита "А" порядка 9 тысяч детей.
Согласно информации Роспотребнадзора Дагестана, отравление случилось из-на некачественной питьевой водопроводной воды. В ней выявили ДНК возбудителя дизентерии.
Представители мэрии Махачкалы сказали, что столица региона направила 60 тонн бутилированной воды для жителей Буйнакска.
Ранее около 200 человек обратились к врачам после отравления в Буйнакске. СК РФ завел уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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