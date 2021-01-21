СК начал проверку после отравления 14 школьников в Электростали

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи в Электростали начали проверку по факту отравления 14 учеников 2-го класса одной из городских школ. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по Московской области.

По версии следствия, инцидент произошел 19 января. Родители пострадавших учеников тогда обратились за медицинской помощью. У детей отмечались признаки отравления.

Специалисты Роспотребнадзора уже взяли анализы у пострадавших и у некоторых работников школы. Также будут проверены образцы продуктов, которые употребили дети.

Согласно последним данным, отравившиеся школьники находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают медицинскую помощь в полном объеме.

По факту произошедшего организована проверка в прокуратуре Электростали. Уточняется, что в ходе инспекции будет дана правовая оценка действий сотрудников школы и комбината питания.