Дело возбудили в связи с отравлением школьников в Красноармейске

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Уголовное дело возбудили по факту оказания услуг, которые последовали массовое отравление школьников, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Московской области.

"Следственным отделом по городу Пушкино ГСУ СК России по Московской области по результатам проведенной проверки по факту массового отравления учащихся двух школ городского округа Красноармейск возбуждено уголовное дело (часть 1 статья 238 УК РФ)", – отметили следователи.

По предварительным данным, 19 и 20 января 91 школьник и два сотрудника столовых из двух образовательных учреждений обратились в больницы из-за плохого самочувствия. В настоящее время следователи проводят осмотр в школах, а также в организации, оказывающей услуги питания.

Кроме того, допрашиваются должностные лица школ, истребована вся необходимая документация. Пищевые пробы доставили в Федеральное медико-биологическое агентство для проведения исследования.

"У обративших в больницу произведен забор мазков с целью установления причин заболевания. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего", – отметили в подмосковном управлении СК РФ.

Ранее сообщалось о 96 школьниках, которые обратились в медицинские учреждения Красноармейска. Сообщалось, что пищеблоки в школах обработали и продезинфицировали. В связи с инцидентом был организован оперативный штаб, свою проверку начала прокуратура.