Прокуратура организовала проверку после отравления школьников в Электростали

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Прокуратура Московской области организовала проверку по факту отравления учащихся одной из школ городского округа Электросталь. Об этом говорится на сайте ведомства.

"Проведение проверки поручено прокуратуре города Электростали. Ход проверочных мероприятий взят на контроль. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям образовательного учреждения и организации, оказывающей услуги питания", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, в медицинские учреждения обратились с признаками пищевого отравления 14 детей. В настоящий момент специалисты выясняют причины плохого самочувствия школьников.

Ранее сообщалось, что в двух школах Красноармейска отравились школьники и сотрудники столовых. Всего в больницы обратились за помощью 104 человека, среди которых 99 детей. По факту отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.