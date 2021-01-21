Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:33

Число отравившихся в школах Красноармейска выросло до 104

происшествия дети регионы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число отравившихся в двух школах Красноармейска выросло до 104 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Всего к медикам с жалобами обратились 104 человека, из них 99 школьников, в том числе один ребенок-детсадовец, который общался с кем-то из учеников, два сотрудника пищеблока школы № 4, один учитель и еще один взрослый, посещавший школу", – сказал собеседник агентства

19 и 20 января школьники и сотрудники столовых из двух образовательных учреждений обратились в больницы из-за плохого самочувствия. У них был взят мазок для установления причин заболевания. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

По факту отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Московской области организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

СК возбудил дело по факту массового отравления школьников в Подмосковье

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать