Число отравившихся в школах Красноармейска выросло до 104

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Число отравившихся в двух школах Красноармейска выросло до 104 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Всего к медикам с жалобами обратились 104 человека, из них 99 школьников, в том числе один ребенок-детсадовец, который общался с кем-то из учеников, два сотрудника пищеблока школы № 4, один учитель и еще один взрослый, посещавший школу", – сказал собеседник агентства

19 и 20 января школьники и сотрудники столовых из двух образовательных учреждений обратились в больницы из-за плохого самочувствия. У них был взят мазок для установления причин заболевания. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства инцидента.

По факту отравления возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура Московской области организовала проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

