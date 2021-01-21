Отравившиеся школьники в Электростали находятся в удовлетворительном состоянии

18:29
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство здравоохранения Московской области объявило, что ученики школ в Электростали, у которых ранее выявили отравление, находятся в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В ведомстве уточнили, что в городскую больницу обратились родители 14 школьников.
"Все они осмотрены врачами на дому, состояние оценивается как удовлетворительное. Медицинская помощь оказывается в полном объеме", – рассказали в министерстве.
Областной Минздрав также объявил, что в местной школе, где учились пострадавшие, проводится проверка. При этом всего к образовательному учреждению приписаны практически 950 детей.
Инцидент взят на контроль прокуратурой Московской области. Ожидается, что надзорное ведомство даст правовую оценку действиям школы и предприятия, которое поставляет питание для учащихся.
Ранее сообщалось, что в двух школах Красноармейска отравились школьники и сотрудники столовых. По уточненным данным, медицинская помощь потребовалась 104 людям.
Более десяти детей отравились в школе в Электростали
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