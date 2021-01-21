Один человек погиб в пожаре на юге Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Пожар произошел в квартире на юге столице, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского управления МЧС РФ.

Возгорание произошло в девятиэтажном жилом доме на улице Чертановской. На втором этаже загорелась квартира, горели вещи и мебель.

В настоящее время пожар ликвидирован, его площадь составила 15 квадратных метров.

"К сожалению, в ходе ликвидации возгорания пожарными был обнаружен один погибший человек", – сообщили в управлении МЧС.

Ранее сообщалось о пожаре в пятиэтажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Один человек погиб в результате инцидента, еще одного удалось спасти. Возгорание возникло по адресу улица 1-я Останкинская, дом 25.