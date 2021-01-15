Один человек погиб в результате пожара в доме на юге Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. Об этом сообщает сайт столичного главка МЧС РФ.

По данным ведомства, сигнал о пожаре поступил в дежурную часть в 1:49. Возгорание случилось на улице Ясеневой в доме 34.

"Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на восьмом этаже 12-этажного жилого дома", – сообщили в МЧС.

Известно, что общая площадь возгорания составила 6 квадратных метров. В результате случившегося погиб один человек.

"В 2:06 пожар был локализован, в 2:11 – ликвидирован", – отметили в ведомстве. Причины возникновения пожара на данный момент неизвестны.

Ранее пожар произошел в жилом доме в столичном районе Новокосино. В результате случившегося погиб один человек.