Три человека погибли при пожаре в частном доме под Самарой

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Три человека погибли при пожаре в частном доме в селе Тамбовка Большеглушицкого района Самарской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службы, сообщение о пожаре поступило 13 января в 01:30 (00:30 мск). Отмечалось, что вспыхнул частный дом и надворные постройки на площади 50 квадратных метров.

"В 01:59 (00:59 мск) пожар был локализован, в 02:39 (01:39 мск) ликвидирован. Погибли две женщины 1950 года рождения и 1985 года рождения и мужчина 1988 года рождения", – говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что причины произошедшего предстоит установить специалистам.

Ранее сообщалось, что три человека погибли из-за пожара в доме в чувашской деревне. Инцидент произошел в деревне Нижние Панклеи Моргаушского района. Для того чтобы потушить возгорание, спасателям пришлось задействовать четыре пожарные автоцистерны. Причиной происшествия могло быть нарушение правил безопасности при использовании отопительной печи, добавили в МЧС.