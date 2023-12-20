Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская система противовоздушной обороны сработала в Белгородском районе. На подлете к городу был спит беспилотник, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, пострадавшие и разрушения не выявлены. В настоящее время оперативные службы проверяют данные о последствиях на земле.

19 декабря системы ПВО РФ сбили украинский беспилотник над Брянской областью. Попытку Киева осуществить атаку пресекли в 10:20 по московскому времени.

До этого российская система ПВО перехватила и уничтожила 33 украинских дрона над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.

Также российские системы ПВО отразили попытку массированной атаки украинских беспилотников по Крыму 16 декабря. В течение суток были сбиты 49 украинских дронов, а также 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ураган" и "Ольха".

Новости часа: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника