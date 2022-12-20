В СК не считают необходимой эвакуацию в районе пожара на газопроводе в Чувашии

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Руководитель следственного управления СК РФ по Республике Чувашия Александр Полтинин заявил, что эвакуировать население в районе пожара на газопроводе в регионе не требуется. Об этом сообщает ТАСС.

"Сейчас населению близлежащих поселков угрозы никакой нет, поэтому оперативным штабом решение об эвакуации населения не принимается", – заявил представитель ведомства.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что главной задачей для экстренных служб стало предотвращение распространения огня на жилые дома. Горение было локализовано в кратчайшие сроки.

Пожар на газопроводе в Чувашии возник днем вторника, 20 декабря. Взрыв на объекте произошел между деревней Кюльхири и селом Калинино в Вурнарском районе. В результате инцидента погибли три человека.

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