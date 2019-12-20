Скончался второй сотрудник ФСБ, раненный накануне на Лубянке

18:36 (обновлено 20.12.2019 18:49)
Фото: ТАСС/Артем Процюк
Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке 19 декабря, умер в больнице. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России со ссылкой на заявление официального представителя ведомства Светланы Петренко.
"Вечером 19 декабря у здания ФСБ России на улице Большая Лубянка он открыл стрельбу в сотрудников правоохранительных органов. В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", – сообщила представитель СК.
Она также отметила, что еще пять человек, в том числе одно гражданское лицо, получили ранения различной степени тяжести.
Для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, осуществляющие оперативное сопровождение.
СК РФ также раскрыл личность напавшего на правоохранителей на Лубянке в Москве. Им оказался 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.
19 декабря около дома 12 на Большой Лубянке мужчина открыл стрельбу, однако был нейтрализован. В ФСБ сообщили, что злоумышленник действовал в одиночку.
По факту стрельбы возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин передал уголовное дело в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования.
Владимир Путин проинформирован об инциденте. Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего сотрудника ФСБ. Мэр также поблагодарил бойцов ФСБ, которые оперативно ликвидировали нападавшего. Москвичи несут цветы на Лубянку к месту, где произошла стрельба.
Отец подозреваемого в стрельбе на Лубянке прокомментировал произошедшее
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