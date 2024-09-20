NYT: в Ливане из-за страха новых взрывов отключают телефоны и другую технику

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Жители Ливана начали отключать технику после второй волны взрывов, которая произошла 18 сентября. Ливанцы также выключают инверторы, солнечные панели, радионяни, телевизоры и ноутбуки. Об этом сообщает газета The New York Times.

По данным издания, взрывы пейджеров сделали повседневную жизнь ливанцев "сценами паники и насилия". Атаки серьезно повлияли на функционирование системы здравоохранения из-за того, что больницы переполнены пострадавшими.

Израиль увеличивает ресурсы на борьбу с шиитским движением "Хезболла", переключая внимание с конфликта в Газе на этот фронт, подчеркнули в газете.

17 и 18 сентября в Ливане произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

По данным Минздрава Ливана, в результате атаки погибли 32 человека и более 4 тысяч получили ранения.

Ранее телеканал ABC заявил, что Израиль в течение 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории.