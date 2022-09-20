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Москва 24

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20 сентября, 23:59

Один человек погиб и 16 пострадали при сходе самолета с полосы на аэродроме в Перу – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Небольшой самолет сошел со взлетно-посадочной полосы на аэродроме в регионе Лорето на севере Перу.

Как сообщает радио RPP, на борту воздушного судна находились 17 человек, из них двое – члены экипажа.

По последним данным, в результате инцидента погиб один человек, остальным оказывается медицинская помощь. Уточняется, что сход самолета с полосы произошел во время взлета. После этого воздушное судно врезалось в кучу из веток и земли.

Ранее сообщалось, что три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов в США. В результате один из них упал в поле, второй – в роще. ЧП произошло в американском штате Колорадо.

До этого два человека погибли при крушении легкомоторного самолета во французском департаменте Сена и Марна. На борту находились 33-летний пилот и 50-летний пассажир, для которого этот полет был первый. Воздушное судно резко упало с высоты 50–60 метров, когда находилось над взлетно-посадочными полосами.

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