Три человека погибли при столкновении самолетов в США – СМИ

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Три человека погибли при столкновении двух легкомоторных самолетов в Соединенных Штатах, передает телеканал CBS.

По информации источника, ЧП произошло в американском штате Колорадо. В небе столкнулись Cessna 172 и Sonex Xenos. В результате один из самолетов упал в поле, второй – в роще.

На месте крушения первого судна спасатели обнаружили два тела. Третий погибший был найден в обломках второго самолета.

Уточняется, что имена погибших пока не сообщаются, так как не оповещены их родственники. Расследованием происшествия занялись местные правоохранители и федеральные авислужбы.

Ранее самолет упал на дорогу в Калифорнии. Он рухнул недалеко от крупной автомагистрали в Эль-Кахоне. Перед жесткой посадкой самолет врезался во внедорожник, но водитель не пострадал. Пилот же оказался в больнице в тяжелом состоянии.