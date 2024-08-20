ТАСС: дело экс-замглавы Минцифры Паршина о получении взятки завершено

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Следователи завершили расследование дела о взяточничестве в отношении бывшего замглавы Минцифры РФ Максима Паршина и экс-гендиректора ООО "Бюджетные и финансовые технологии" Александра Моносова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Хамовнический суд Москвы приступит к рассмотрению дела 21 августа. Согласно информации на сайте суда, материалы дела поступили в инстанцию на прошлой неделе.

Паршина задержали 13 июля. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, взятку в размере 3,5 миллиона рублей ему дал предприниматель Моносов.

Сначала суд отправил обоих фигурантов дела под домашний арест, однако позднее Паршина заключили под стражу.

В свою очередь, Михаил Мишустин освободил Паршина от должности заместителя министра цифрового развития.