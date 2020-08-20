Свидетель по делу Ефремова не узнал себя на записи с места аварии

18:58
Фото: ТАСС/Роман Канащук
Свидетель по делу Михаила Ефремова Александр Кобец, который заявлял, что артиста не было за рулем машины в момент ДТП, не узнал себя на видео с места аварии. Об этом стало известно на заседании в Пресненском суде города.
"Я себя не вижу на этой видеозаписи, здесь видео искаженное", – сказал Кобец в ходе заседания.
После чего государственные обвинители дали ему на просмотр еще две видеозаписи, и он нигде себя не узнал. "Я отказываюсь это смотреть, ваша честь. Я устал", – ответил Кобец в суде.
Ранее говорилось, что Кобец выступал в суде в качестве секретного свидетеля, видевшего аварию. Он живет в Иванове, а в столицу, как уточнил, приехал погулять с другом. По словам очевидца, когда он подошел к машине, он увидел Ефремова.
Помимо того, свидетель аварии вспоминал, что в иномарке было два человека.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".
20 августа началось очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.
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