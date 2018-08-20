Следствие по делу о пожаре в "Зимней вишне" продлили до 25 декабря

20 августа, 11:53
Фото: ТАСС
Следствие по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" продлили до 25 декабря, сообщает ТАСС.
Срок предварительного расследования по уголовному делу продлен 9 августа на три месяца, а всего – до 25 декабря 2018 года, сообщил представитель следствия на заседании по продлению меры пресечения одному из фигурантов дела. Он отметил, что объем уголовного дела составляет 200 томов.
Семи фигурантам дела о пожаре уже предъявили обвинения в окончательной редакции. Генерального и технического директоров ОАО "Кемеровский Кондитерский Комбинат" Юлию Богданову и Георгия Соболева, а также гендиректора компании Надежду Судденок обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
По данным следствия, охранник ООО "Центр защиты" Сергей Антюшин не предупредил посетителей о возгорании. Электромонтер охранно-пожарной сигнализации Александр Никитин и директор ООО "Системный интегратор" Игорь Полозиненко тоже обвиняются в оказании некачественных услуг.
Жертвами пожара в "Зимней вишне", произошедшего в марте 2018 года, стали 60 человек, большинство из них – дети.
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