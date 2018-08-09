Фигурант дела в Кемерове попал в психбольницу после попытки суицида

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Пожарный Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, попал в психиатрическую больницу после попытки суицида. Об этом заявил на судебном заседании экс-глава областного ГУ МЧС Александр Мамонтов, сообщает РИА Новости.

Мамонтов также рассказал о давлении следствия и предвзятости суда первой инстанции. Ранее СМИ сообщили, что начальник службы пожаротушения Бурсин пытался покончить с собой. После этого адвокат Ольга Куприянова сообщила, что его жизни ничего не угрожает. По ее словам, Бурсина увезли из СИЗО в больницу на экспертизу, которую назначили по постановлению следователя.

Пожарного задержали 7 июля. Следователи считают, что он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.

Трагедия в торговом центре в Кемерове произошла 25 марта этого года. Жертвами трагедии стали 60 человек, большинство из них – дети.