Пожарного, обвиняемого в халатности при тушении "Зимней вишни", госпитализировали

Фото: ТАСС/Данил Айкин

Пожарного Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при тушении торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерове, госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на супругу работника МЧС Татьяну.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин попал в больницу из СИЗО. По словам его жены, 7 августа пожарного должны были отвезти на экспертизу. Вскоре его доставили в больницу с перебинтованной рукой.

Бурсина задержали 7 июля. Следователи полагают, что он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей. Сейчас его обвиняют по статье "Халатность".

Трагедия в торговом центре в Кемерове произошла 25 марта этого года. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них – дети.