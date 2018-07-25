Глава СК рассказал о ходе расследования трагедии в ТЦ "Зимняя вишня"

25 июля 2018, 09:53
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что расследование всех обстоятельств пожара в ТЦ в Кемерово, где погибли 60 человек, продолжится до выяснения мельчайших подробностей и привлечения к ответственности всех причастных.
"По мере расследования мы собираем доказательства, позволяющие принимать процессуальные решения, в том числе касающиеся того, кто причастен к гибели людей. На сегодняшний день в числе фигурантов уголовного дела 11 человек ", – сказал Бастрыкин в интервью газете "Известия".
Ранее глава СК сообщал, что расследование может занять несколько месяцев. Это связано с необходимостью проведения сложных экспертиз, в том числе строительной, которая определит, насколько пригодно было здание торгового центра для такого рода деятельности, финансово-экономической – чтобы понять, сколько вкладывали собственники в безопасность строения, судебно-правовой – для оценки действий сотрудников МЧС, которые прибыли к месту трагедии.
После пожара в торговом центре были арестованы 11 человек, в том числе собственники здания ТЦ и четверо сотрудников местного МЧС. Они обвиняются в причинении смерти по неосторожности, нарушении правил пожарной безопасности, халатности и растрате.
В результате пожара погибли 60 человек, среди них 37 детей.
Первый этап демонтажа "Зимней вишни" займет около двух месяцев.
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