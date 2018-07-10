Арестован руководитель тушения пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

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Центральный районный суд Кемерова арестовал начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, обвиняемого в халатности при ликвидации огня в "Зимней вишне", сообщает "Интерфакс".

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия. Под стражей обвиняемый пробудет до 7 сентября.

Бурсина задержали 7 июля. Ему инкриминируют халатность. По данным следователей, он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети. Причиной случившегося могло стать короткое замыкание в светильнике. При расследовании обнаружено множество нарушений – как в конструкции центра, так и в работе противопожарных систем. По уголовному делу, заведенному после происшествия, были арестованы 10 человек.

Восьми фигурантам уже продлили арест на три месяца. Решение принято в отношении экс-гендиректора компании-собственника здания ТЦ "Кемеровского кондитерского комбината" Юлии Богдановой, техдиректора той же компании Георгия Соболева, гендиректора компании-арендатора помещений Надежды Судденок, руководителя компании-поставщика систем пожарной безопасности "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и сотрудника Александра Никитина, бывшей начальницы местной инспекции госстройнадзора Танзили Комковой, сотрудника ЧОП Сергея Антюшина и начальника пожарного расчета Сергея Генина.