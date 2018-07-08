Пожарному, руководившему операцией в ТЦ "Зимняя вишня", продлили арест

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Суд продлил срок ареста пожарному, руководившему тушением ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.

Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы региона Андрей Бурсин останется под арестом на 72 часа. Решение о продлении ареста вынесла судья Центрального

районного суда Кемерова Инна Михайленко.

Бурсина задержали 7 июля. Ему инкриминируют халатность. По данным следователей, он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.

Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.