Пожарному, руководившему операцией в ТЦ "Зимняя вишня", продлили арест

8 июля, 14:34
Фото: ТАСС/Даниил Айкин
Суд продлил срок ареста пожарному, руководившему тушением ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове. Об этом сообщает ТАСС.
Начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы региона Андрей Бурсин останется под арестом на 72 часа. Решение о продлении ареста вынесла судья Центрального
районного суда Кемерова Инна Михайленко.
Бурсина задержали 7 июля. Ему инкриминируют халатность. По данным следователей, он не организовал управление пожарно-спасательным гарнизоном и не провел разведку пожара. Все это привело к гибели людей.
Трагедия в Кемерове произошла 25 марта. Жертвами пожара в торговом центре стали 60 человек, большинство из которых – дети.
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