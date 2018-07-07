Задержан еще один фигурант по делу о пожаре в "Зимней вишне"

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Начальника службы пожаротушения в Кузбассе Андрея Бурсина задержали по делу о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня". Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Следствие планирует обратиться с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", – сказала она, передает РИА Новости.

Бурсину предъявили обвинение в халатности. Следствие считает, что он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.

Причиной случившегося могло стать короткое замыкание в светильнике. При расследовании обнаружено множество нарушений – как в конструкции центра, так и в работе противопожарных систем. По делу уголовному делу, заведенному после происшествия, были арестованы 10 человек.

Восьми фигурантам уже продлили арест на три месяца. Решение принято в отношении экс-гендиректора компании-собственника здания ТЦ "Кемеровского кондитерского комбината" Юлии Богдановой, техдиректора той же компании Георгия Соболева, гендиректора компании-арендатора помещений Надежды Судденок, руководителя компании-поставщика систем пожарной безопасности "Системный интегратор" Игоря Полозиненко и сотрудника Александра Никитина, бывшей начальницы местной инспекции госстройнадзора Танзили Комковой, сотрудника ЧОП Сергея Антюшина и начальника пожарного расчета Сергея Генина.

Ранее сообщалось, что родственники погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" получат дополнительно 120 миллионов рублей, каждому члену семье полагается по 2 миллиона.

Помощь предоставят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет. Счет, на который поступали средства, не станут закрывать.

Для получения выплат нужно будет до 1 января 2019 года обратиться с заявлением в соцзащиту. В конце апреля власти выплатили всем родственникам погибших и пострадавшим компенсацию на общую сумму в 318 миллионов рублей.