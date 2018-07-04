Родственники жертв пожара в кемеровском ТЦ дополнительно получат по 2 млн рублей

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Родственники погибших при пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня" получат дополнительно 120 миллионов рублей, каждому члену семье полагается по 2 миллиона, передает "Интерфакс".

Помощь предоставят из благотворительных пожертвований, поступивших в областной бюджет. Счет, на который поступали средства, не станут закрывать.

Для получения выплат нужно будет до 1 января 2019 года обратиться с заявлением в соцзащиту. В конце апреля власти выплатили всем родственникам погибших и пострадавшим компенсацию на общую сумму в 318 миллионов рублей.

В начале июня в бюджет региона внесли поправки. Для дополнительной единовременной матпомощи каждому члену семьи погибшего при ЧП и получившим вред здоровью тяжелой или средней тяжести включили бюджетные ассигнования в сумме 194 миллионов рублей. Красный крест также выплатил почти 70 миллионов рублей семьям погибших.

Пожар в "Зимней вишне" произошел 25 марта. Его жертвами стали 60 человек, большинство из которых – дети.

Причиной случившегося могло стать короткое замыкание в светильнике. При расследовании обнаружено множество нарушений – как в конструкции центра, так и в работе противопожарных систем.