Ситуация на военном полигоне в Крыму стабилизируется – МЧС

Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Ситуация на военном полигоне в Кировском районе Крыма стабилизируется, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

Отмечается существенное снижение частоты детонации пиротехники. В Минобороны готовы приступить к обследованию территории на полигоне, исходя из чего будут выработаны рекомендации для населения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с пожаром на военном полигоне в Крыму должна нормализоваться в течение суток. По его словам, сейчас в пунктах временного размещения (ПВР) из-за ситуации с пожаром находятся 217 человек, в том числе 55 детей. Некоторые жители отправились к родственникам.

Находящиеся в ПВР, обратил внимание Аксенов, обеспечены всем необходимым. Он также добавил, что местные власти надеются решить проблему также в течение суток с привлечением федерального центра и муниципального правительства. Возгорание на полигоне привело к детонации части находящихся там боеприпасов.

О возгорании на полигоне стало известно утром 19 июля. Из-за произошедшего перекрыли движение по трассе "Таврида".

Пострадавших в результате ЧП не выявили. Однако более двух тысяч человек пришлось эвакуировать в пункты временного размещения (ПВР). На этом фоне был организован оперативный штаб, также создан объезд участка трассы "Таврида".

Движение автобусов по межрегиональным маршрутам было временно перенаправлено на автомобильную дорогу Белогорск – Феодосия. Железнодорожное сообщение работает в штатном режиме, режим работы Крымского моста остается без изменений.

Детонация боеприпасов произошла на войсковом полигоне в Крыму