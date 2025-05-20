ФАС выявила медицинский картель

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей в сфере поставок мединструментов и расходных материалов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В службе отметили, что нарушения были зафиксированы на торгах медицинскими комплектующими на территории всей России.

В результате ФАС возбудила дело в отношении компаний "Фокус", "Отримед" и "Экстравижн". Их подозревают в сговоре на торгах. Если нарушения антимонопольного законодательства РФ подтвердятся, организации будут обязаны выплатить оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила картельный сговор, возникший в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма его контрактов превысила 15 миллиардов рублей.

Сотрудники службы установили, что организации "ДорМост", "СтройЮгРегион" и "АНТ" заключили соглашение, направленное на поддержание цен, при 28 процедурах, которые были связаны со строительством, ремонтом и реконструкцией автодорог в Краснодарском и Ставропольском крае.

До этого в том же нацпроекте ФАС выявила еще один картель, сумма начальных цен контрактов которого составила более 1,2 миллиарда рублей. Ведомство начало расследование в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".

