Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 мая, 11:54

Происшествия

ФАС выявила медицинский картель

Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выявила медицинский картель на сумму 1,2 миллиарда рублей в сфере поставок мединструментов и расходных материалов. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В службе отметили, что нарушения были зафиксированы на торгах медицинскими комплектующими на территории всей России.

В результате ФАС возбудила дело в отношении компаний "Фокус", "Отримед" и "Экстравижн". Их подозревают в сговоре на торгах. Если нарушения антимонопольного законодательства РФ подтвердятся, организации будут обязаны выплатить оборотные штрафы.

Ранее ФАС выявила картельный сговор, возникший в ходе реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сумма его контрактов превысила 15 миллиардов рублей.

Сотрудники службы установили, что организации "ДорМост", "СтройЮгРегион" и "АНТ" заключили соглашение, направленное на поддержание цен, при 28 процедурах, которые были связаны со строительством, ремонтом и реконструкцией автодорог в Краснодарском и Ставропольском крае.

До этого в том же нацпроекте ФАС выявила еще один картель, сумма начальных цен контрактов которого составила более 1,2 миллиарда рублей. Ведомство начало расследование в связи с предполагаемыми нарушениями антимонопольного законодательства в отношении АО "Гипростроймост" и ООО "Кузоватовское ДРСУ".

Читайте также


происшествия

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика