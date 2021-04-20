Девочку, найденную в квартире в Москве с умершей матерью, передали под опеку бабушке

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Девочка, которую нашли в квартире с умершей матерью, выписана из больницы, сообщает пресс-служба столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо и живет у бабушки.

Инцидент произошел в марте этого года. Годовалая девочка двое суток находилась взаперти в квартире с мертвой матерью. Уточняется, что ребенку и семье была оказана необходимая помощь.

"В том числе именно благодаря помощи сотрудников в оформлении необходимых документов сразу после выписки из больницы девочку удалось передать под предварительную опеку родной бабушке. Сейчас ребенок живет с ней, чувствует себя хорошо. Специалисты продолжают общаться с семьей и оказывать семье необходимую поддержку", – рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что подмосковные следователи просят прокурора передать из полиции уголовное дело, возбужденное против женщины, чью маленькую дочь нашли раздетой и истощенной у чужих людей.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии. Девочка не говорит, но идет на контакт.

