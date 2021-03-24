СК намерен заняться делом женщины, чью дочь нашли раздетой и истощенной в Подмосковье

Фото: МВД России

Подмосковные следователи просят прокурора передать из полиции уголовное дело, возбужденное против женщины, чью маленькую дочь нашли раздетой и истощенной у чужих людей, сообщает РИА Новости.

По данным МВД, во время патрулирования полицейские увидели подозрительного 65-летнего мужчину, который при виде них попытался скрыться в частном доме. Они последовали за ним и обнаружили в доме истощенного ребенка 3–4 лет.

Девочка была без одежды. Кроме того, в доме отсутствовали средства гигиены, а также была антисанитарная обстановка. Матери в квартире, где нашли девочку, не было. Сейчас ее местонахождение установлено.

Дело возбуждено по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее рассказала, что ребенка госпитализировали в истощенном состоянии. Девочка не говорит, но идет на контакт.

Прокуратура начала проверку после обнаружения ребенка. Сотрудникам ведомства предстоит оценить, насколько в семье соблюдались права несовершеннолетних.

