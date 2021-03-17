В Депсоцзащиты рассказали о состоянии избитого матерью 5-летнего мальчика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис

В департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы заявили, что взяли на контроль ситуацию с избиением ребенка в столице, его здоровью уже ничего не угрожает. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

Ранее появилась информация о том, что мать избила пятилетнего сына.

"В СМИ распространяются сообщения о возможном жестоком обращении с ребенком. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Как только поступила информация об избиении ребенка, сотрудники соцзащиты незамедлительно посетили его", – уточнили представители ведомства.

В настоящий момент ребенок в больнице, его жизни ничего не угрожает. Как добавили в департаменте, когда мальчика выпишут, будет решаться вопрос, где ему жить дальше. Данная семья уже получала соцпомощь.

Ранее неизвестный избил ребенка в лифте жилого дома в Перми. В МВД подчеркнули, что личность правонарушителя уже установлена.