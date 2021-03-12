Полиция завела административное дело на мать, избившую дочь в Домодедове

15:39
Фото: vk.com/nashe_domodedovo
В Домодедове полиция возбудила административное дело в отношении матери, которая избила свою малолетнюю дочь. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В рамках административного дела ребенок направлен на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее в Сети распространилось видео с камер наблюдения, на котором две женщины бьют маленькую девочку и силой выталкивают ее в подъезд, выкидывая вещи ребенка на улицу. Предполагаемой причиной стало то, что девочка медленно собиралась в школу.
Полиция смогла установить личности женщин с видеоролика и самой школьницы.
"В отношении матери ребенка составлен протокол об административном правонарушении по ст. 5.35 КоАП РФ ("Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей")", – рассказала начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Накануне прокуратура сообщила, что проверит семью девочки. Уточняется, что ранее никто из них в поле зрения органов опеки не попадал.
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