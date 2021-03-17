Неизвестный избил ребенка в лифте жилого дома в Перми

12:33
Фото: телеграм-канал "Mash"
Полиция в Перми начала проверку по факту избиения ребенка в лифте жилого дома в Кировском районе города. Об этом сообщает ТАСС.
"В отдел полиции Кировского района Перми поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним обратился несовершеннолетний 2009 года рождения, которому неизвестный нанес ушиб лица. Сотрудники полиции начали проверку по факту нанесения побоев", – уточнили в ГУ МВД России по Пермскому краю.
В правоохранительных органах добавили, что позже в полицию с заявлением об избиении обратились родители ребенка.
Ранее в соцсетях распространилось видео из лифта, в котором едут несколько детей. На одном из этажей в кабину вошел мужчина, позже ударивший одного ребенка. В МВД подчеркнули, что личность правонарушителя уже установлена.
Утром 17 марта стало известно, что столичная прокуратура начала проверку по факту избиения пятилетнего ребенка. По предварительной информации, ответственность за правонарушение взяла на себя мать мальчика. Следы побоев у него нашли воспитатели дошкольного учреждения.
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