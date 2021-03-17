В Курской области скончался ребенок, которого пыталась сжечь мать

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Курской области скончался 8-летний мальчик, которого подожгла мать. Об этом сообщили в областной администрации.

Уточняется, что инцидент произошел 15 марта в городе Железногорске. В ходе ссоры родительница облила сына бензином и подожгла, после чего вызвала скорую помощь. В медицинском учреждении мальчика прооперировали. Планировалось, что его отправят в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако через некоторое время ребенок скончался.

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