В Курской области скончался ребенок, которого пыталась сжечь мать

12:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Курской области скончался 8-летний мальчик, которого подожгла мать. Об этом сообщили в областной администрации.
Уточняется, что инцидент произошел 15 марта в городе Железногорске. В ходе ссоры родительница облила сына бензином и подожгла, после чего вызвала скорую помощь. В медицинском учреждении мальчика прооперировали. Планировалось, что его отправят в ожоговый центр в Нижний Новгород, однако через некоторое время ребенок скончался.
Уголовное дело возбудили в отношении женщины. На данный момент она задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Ранее приезжий из Средней Азии заставил двух женщин с ребенком связать друг другу руки, а затем поджег их жилище в Московской области. Инцидент произошел в микрорайоне Пушкинского городского округа.
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