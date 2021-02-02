В Тюмени злоумышленники подожгли квартиру во время задержания

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В Тюмени двое злоумышленников оказали сопротивление сотрудникам полиции во время задержания, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

В министерстве сообщили, что подозреваемые подожгли квартиру, а после запустили в сторону сотрудников полиции фейерверк. Уточняется, что мужчины были задержаны.

В конце ноября в одном из жилых домов Оренбурга на проспекте Победы мужчина случайно поджег себя в лифте. Пытаясь потушить возгорание, пострадавший снял куртку, но вскоре упал. Выбраться из горящего лифта он смог, когда открылись его двери.

В том же месяцев жителя Хакасии обвинили в поджоге, в результате которого погибла шестилетняя дочка его сожительницы. Было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего.

