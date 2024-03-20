Следователи изъяли бортовые самописцы с места жесткой посадки Ми-8 в Магаданской области

Фото: телеграм-канал "Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России"

Следователи изъяли образцы топлива и бортовые самописцы с места крушения вертолета Ми-8 в Магаданской области, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Также следователи дополнительно осмотрели место происшествия, назначили судебные экспертизы, допросили свидетелей и потерпевших, в том числе членов экипажа. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Об аварии с вертолетом в Магаданской области стало известно утром 14 марта. По информации местных властей, всего на борту было около 20 человек. Как сообщал глава региона Сергей Носов, вертолет принадлежит авиакомпании "Дальнереченск Авиа".

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, причиной аварии могла стать неисправность двигателя. Представитель ЕДДС Северо-Эвенского муниципального округа заявил, что место аварии было найдено – ЧП произошло в 13–15 километрах от рудника Кварцевый. Вертолет летел по маршруту посадочная площадка Кварцевый – аэропорт Омсукчан. Он перевозил работников золоторудного месторождения.

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