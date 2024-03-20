Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это могут быть коридор, ванная, туалет или кладовая.

Тем, кто находится на улице, следует спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Ранее из-за обстрелов со стороны Украины Гладков отправил школьников из приграничных районов на каникулы досрочно. До этого он объявил понедельник и вторник выходными днями в школах и колледжах восьми районов региона и в областном центре. Кроме того, было решено вывезти в другие регионы России около девяти тысяч детей.

По его данным, за прошедшую неделю Белгородскую область обстреливали более тысячи раз. С 12 марта погибли 11 мирных жителей, 84 человека пострадали. Повреждено более 170 многоквартирных домов, свыше 500 частных домов, 113 объектов и около 670 автомобилей в регионе.

Накануне система противовоздушной обороны сбила 10 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire и одну ракету "Точка-У" в небе над Белгородской областью. Попытку атаки на регион пресекли около 22:00. Ее совершила украинская сторона.

До этого три человека пострадали в результате атаки на Белгородскую область. Травмы получили жители села Разумного. Одним из пострадавших оказался ребенок.

