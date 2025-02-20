МЧС заявило о гибели двух человек при жесткой посадке самолета в Нижегородской области

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ГУ МЧС России по Нижегородской области заявило о гибели двух человек при жесткой посадке легкомоторного самолета. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло утром 20 февраля рядом с аэродромом малой авиации Восточный. СМИ писали, что борт при посадке загорелся.

Как рассказали в МЧС, к тушению были привлечены шесть специалистов и две единицы техники. В ведомстве также уточнили геолокацию инцидента – он произошел в Кстовском районе, вблизи населенного пункта Новоликеево.

"Причину произошедшего выяснят следственные органы", – заверили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Прокуратура и Следственный комитет проведут проверки на соблюдение законодательства о безопасности полетов и по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось о падении другого легкомоторного самолета. Катастрофа случилась в районе аэродрома Мячково в Подмосковье. При ЧП погибли два человека. МЧС уточнило, что борт совершил жесткую посадку во время тренировочного полета. По данным СМИ, самолет мог потерпеть крушение из-за технического отказа.

