Тела трех мужчин обнаружили в Пензенской области

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Тела трех мужчин обнаружили в городе Каменка в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.

"В Каменке трое мужчин обнаружены мертвыми, один из них – хозяин дома", – сказали в пресс-службе МВД.

Старший помощник руководителя областного управления СК Татьяна Махницкая заявила агентству, что мужчины 1952, 1955 и 1968 годов рождения, предположительно, отравились угарным газом.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее три человека погибли в подмосковном Щелкове из-за отравления газом. Еще один человек был доставлен в медицинское учреждение. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.

В конце декабря прошлого года тела четырех человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом были обнаружены в одном из домов города Иваново. Инцидент произошел в квартире по улице Калинцева.