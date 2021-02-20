Тела трех мужчин обнаружили в Пензенской области

14:42
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
Тела трех мужчин обнаружили в городе Каменка в Пензенской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МВД.
"В Каменке трое мужчин обнаружены мертвыми, один из них – хозяин дома", – сказали в пресс-службе МВД.
Старший помощник руководителя областного управления СК Татьяна Махницкая заявила агентству, что мужчины 1952, 1955 и 1968 годов рождения, предположительно, отравились угарным газом.
Следователи проводят проверку по факту случившегося. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы.
Ранее три человека погибли в подмосковном Щелкове из-за отравления газом. Еще один человек был доставлен в медицинское учреждение. По факту инцидента прокуратура организовала проверку.
В конце декабря прошлого года тела четырех человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом были обнаружены в одном из домов города Иваново. Инцидент произошел в квартире по улице Калинцева.
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