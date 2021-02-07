Три человека погибли от отравления газом в Подмосковье

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Три человека погибли в подмосковном городе Щелково из-за отравления газом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Московской области.

"По предварительным данным, от отравления газом в одном из домов на улице Рабочей погибли три человека, в том числе малолетний. Еще один человек находится в медицинском учреждении в тяжелом состоянии", – сообщили в ведомстве.

По факту инцидента прокуратура организовала проверку, по результатам которой будет дана оценка действиям ответственных лиц.

В конце декабря прошлого года тела четырех человек, в том числе двух детей, с признаками отравления угарным газом были обнаружены в одном из домов города Иваново. Инцидент произошел в квартире по улице Калинцева.