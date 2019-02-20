Детский омбудсмен рассказала о состоянии проведшего ночь в парке мальчика

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что ребенок, проведший ночь в парке "Лосиный остров", находится в больнице.
С ним работают специалисты. У мальчика выявили переохлаждение, он находился в шоковом состоянии, передает ТАСС. "Важно разобраться, сколь долго эта ситуация продолжалась, насколько травмирующее взаимодействие было. Самое главное, чтобы его здоровью ничего не угрожало", – отметила омбудсмен.
Вопрос о том, с кем будет жить мальчик, будет решаться, исходя из приговора суда в отношении женщины. У него есть бабушка и дедушка, пояснила Кузнецова. "Хочется, чтобы ребенок прежде всего был с родными. Важно определить, насколько это служит его благополучию", – подчеркнула она.
Женщине, оставившей сына в лесу, вменяют покушение на убийство с особой жестокостью
Утром 18 февраля ребенка с мешком из-под сахара на голове, вышедшего к автозаправке на 102-м километре МКАД, нашел проезжавший мимо водитель. Шестилетний мальчик выжил, но ему пришлось провести ночь в одиночестве и самому искать выход из парка "Лосиный остров". Со слов мальчика по имени Лев, мама сознательно отвела его в лес и оставила одного.
В тот же день женщину задержали, а следователи завели уголовное дело. Матери мальчика предъявили обвинение в попытке убийства. Задержание ей продлили на три дня.
Как рассказал сам Лев, мама наказала его за то, что он чуть не убил собаку. В это не верят педагоги ребенка, которые утверждают, что он никому не причинял боль. По их словам, мальчик не был агрессивным.
Отца мальчика сотрудники учреждения никогда не видели. Бабушка ребенка заявила, что дочь запретила ей рассказывать подробности случившегося журналистам.
Следователи осмотрели мешок, в котором обнаружили детскую варежку. По делу также изъяли скотч и нож.
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