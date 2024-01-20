Несколько автомобилей столкнулись на МКАД после развязки с Волоколамским шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария с участием нескольких автомобилей произошла на внутренней стороне 69-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги после развязки с Волоколамским шоссе. На место ДТП прибыли оперативные службы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено", – отмечается в сообщении.

Водителей призвали выбирать альтернативные пути объезда.

Ранее две аварии с участием пяти автомобилей произошли на трассе М-5 "Урал" в Московской области. По данным полиции, обошлось без пострадавших. Специалисты Госавтоинспекции оперативно прибыли на место инцидента.

До этого на МКАД в районе развязки с улицей Верхние Поля произошло ДТП с участием грузовика. В Дептрансе заявили, что водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. Спустя несколько часов движение на МКАД было восстановлено.

ДТП произошло на дублере внешней стороны 44-го километра МКАД