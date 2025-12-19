Состояние пострадавшего в результате ЧП в университете в Перми улучшилось

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Пермского края"

Состояние пострадавшего в результате ЧП в Пермском политехническом университете (ПНИПУ) улучшилось и оценивается как удовлетворительное. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Пермского края.

"Один пострадавший продолжает лечение в условиях стационара и получает всю необходимую медицинскую помощь", – отметили в министерстве.

Взрыв в ПНИПУ произошел 11 декабря. Причиной трагедии стало нарушение технологического процесса при испытаниях изделия – с гидродинамического стенда сошла испытательная машина, из-за чего колесо турбины пробило защитные конструкции.

В результате погибли руководитель одного из предприятий города, разработавший изделие, а также его 8-летняя дочь. Кроме того, пострадали 3 представителя одного из пермских предприятий. Один из них отказался от госпитализации, а 2 других мужчин находились в состоянии средней степени тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. ПНИПУ также инициировал проверку из-за нахождения ребенка на объекте.

