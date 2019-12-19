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Москва 24

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Происшествия

19:28

В метро предупредили о возможных ограничениях на станции "Лубянка"

происшествия транспорт

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Московский метрополитен предупредил о возможных ограничениях на вход и выход со станции "Лубянка".

"Метро работает в штатном режиме. На станции "Лубянка" Сокольнической линии возможны ограничения на вход/выход по требованию правоохранительных органов", – говорится в сообщении подземки в Twitter.

Движение транспорта в районе улице Большая Лубянка, где происходит стрельба, перекрыто. Автомобилистов попросили искать пути объезда.

Неизвестный открыл стрельбу около дома 12 по улице Большой Лубянке в центре столицы. По данным ФСБ, есть пострадавшие. Сообщается, что злоумышленник нейтрализован. Личность преступника устанавливается.

Владимир Путин проинформирован об инциденте со стрельбой на Лубянке в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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