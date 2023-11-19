Число погибших сотрудников ООН в секторе Газа достигло 104

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Число погибших сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) увеличилось до 104. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на доклад организации.

Накануне региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН Адель Ходр заявила, что множество детей погибли в результате атак по двум школам в секторе Газа.

Исполнительный директор детского фонда ООН Кэтрин Рассел отмечала, что конфликт в Газе является уникальным, так как люди оказались в ловушке в анклаве.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты, взяв в заложники мирных жителей.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи". В конце октября началась наземная фаза операции. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.

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