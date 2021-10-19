Стрелявший в школе под Пермью подросток сообщил, что не хотел никого убивать

16:09
Фото: perm.sledcom.ru
Шестиклассник, который устроил стрельбу в школе Октябрьского района Пермского края, рассказал, что он не хотел никого убивать. Об этом говорится в сообщении на сайте СК России по региону.
"В ходе проведения первоначальных следственных действий с соблюдением всех установленных законом требований малолетний правонарушитель дал следователям подробные показания, в том числе сообщил о том, что намерений убивать у него не было", – говорится в сообщении.
В СК добавили, что шестиклассника доставили в специализированное медучреждение для проведения обследования и оказания необходимой психиатрической помощи.
Инцидент произошел в понедельник, 18 октября, в рабочем поселке Сарс под Пермью. По данным МВД, школьник устроил стрельбу около 08:00 по местному времени. Несовершеннолетний выстрелил из оружия в стену и потолок.
В результате происшествия пострадал один ребенок, у которого были диагностированы небольшие ссадины. После осмотра врачей его отпустили домой.
Как рассказала учащаяся Сарсинской школы, шестиклассник подвергался буллингу со стороны других учеников. По ее словам, одноклассники издевались над фамилией подростка.
Также она рассказала, что мальчик всегда был спокойным и неагрессивным. Он рос в обычной семье.
Сразу два уголовных дела возбудили после стрельбы в школе в Пермском крае
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