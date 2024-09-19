СК опубликовал кадры потерпевшего крушение вертолета в Приамурье

Видео: телеграм-канал Восточного межрегионального СУТ СК России



Следователи Восточного МСУТ Следственного комитета РФ показали кадры вертолета Robinson R66, потерпевшего крушение в Амурской области.

На видео видно, как следователи осматривают место происшествия, изымают предметы и личные вещи пострадавших, а также документы на воздушное судно.

Орган предварительного следствия рассматривает две основные версии крушения воздушного судна: нарушение правил пилотирования и техническая неисправность.

16 сентября с вертолета пришло оповещение аварийного радиомаяка в Зейском районе Приамурья. На борту судна находились пилот и два пассажира. В МЧС сообщали, что вертолет совершал незарегистрированный перелет по территории Зейского муниципального округа. В поисках вертолета были задействованы около 20 человек и 7 единиц техники, среди которой вездеходы и вертолет Ми-8.

Спустя сутки поисково-спасательная группа на расстоянии около 100 километров от города Зея обнаружила разрушенное воздушное судно и тела трех человек. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о первоначальных результатах следствия.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".