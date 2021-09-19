Уголовное дело возбудили после падения гидросамолета в ХМАО

13:19
Фото: depositphotos/irinabal18
Уголовное дело возбудили после падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС.
"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – разъяснили в Центральном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК РФ.
Гидросамолет с двумя пассажирами упал в болото в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа вблизи озера Глубокое накануне, 18 сентября. На поиски была направлена группа из 20 человек и шести единиц техники.
Найти место аварии в тот же день не удалось, операция возобновилась 19 сентября. В результате были обнаружены обломки летательного аппарата, а также тела мужчины и женщины.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: