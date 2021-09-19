Уголовное дело возбудили после падения гидросамолета в ХМАО

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Уголовное дело возбудили после падения гидросамолета в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом сообщает ТАСС.

"...возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – разъяснили в Центральном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК РФ.

Гидросамолет с двумя пассажирами упал в болото в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа вблизи озера Глубокое накануне, 18 сентября. На поиски была направлена группа из 20 человек и шести единиц техники.

Найти место аварии в тот же день не удалось, операция возобновилась 19 сентября. В результате были обнаружены обломки летательного аппарата, а также тела мужчины и женщины.